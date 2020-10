Papa Francesco “abbatte” l’idolo del denaro. Il pontefice torna a tuonare sul rapporto dell’uomo col denaro. “Scomunica” l’economia onnipervasiva che su di sé accentra ogni esigenza e pulsione umana e richiama i credenti (e non solo loro…) a respingere le sirene della ricchezza come unica ragione e metro di valore dell’uomo.

Un tempo si sarebbe detto che non si può servire Dio e Mammona. Francesco riprende quest’antico insegnamento e durante l’udienza concessa a Moneyval ha inviato il suo monito

“Gesù ha scacciato dal tempio i mercanti e ha insegnato che non si può servire Dio e la ricchezza. Quando, infatti, l’economia perde il suo volto umano, non ci si serve del denaro, ma si serve il denaro. E’ questa una forma di idolatria contro cui siamo chiamati a reagire, riproponendo l’ordine razionale delle cose che riconduce al bene comune, secondo il quale il denaro deve servire e non governare”.