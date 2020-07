Classe 1938, Giulio Maceratini è stato una protagonista del postfascismo italiano. Entrato nel Msi nel 1956, a 18 anni, è stato in Ordine Nuovo abbandonando la Fiamma, salvo rientrare dopo la fine della segreteria di Arturo Michelini. Avvocato, è stato parlamentare in Italia per sei legislature (quattro alla Camera e due al Senato), e per alcuni mesi – subentrando a Pino Romualdi nel 1986 – anche eurodeputato. E’ stato per due legislature capogruppo del partito – An – a Palazzo Madama, nonché animatore della rivista “Iniziativa”.

Nell’ultima intervista concessa a Michele De Feudis, sul Secolo d’Italia, si soffermò sul valore del garantismo come fondamento di una visione politica patriottica: “Il binomio destra e garantismo? Per me è inscindibile. Appartiene del resto al nostro dna, quello di una comunità umana e politica che spesso è stata amaramente vittima di ingiustizie da parte dei tribunali, il garantismo è un elemento indispensabile per una politica che abbia a cuore i diritti di tutti i cittadini”.

Si oppose alla campagna del Msi per la pena di morte

Mentre Giorgio Almirante proponeva la doppia pena di morte per i terroristi di destra, Maceratini, insieme a Ferdinando Signorelli, era animatore di una campagna di giustizia per chiedere la liberazione del professor Paolo Signorelli, costretto vergognosamente ad una ingiusta detenzione per 2573 giorni (la storia è raccontata in “Di professione imputato”, edizione Sonda. Con lo stesso impegno si è battuto per la verità sulla strage di Bologna, ritenendo che Valerio Fioravanti e Francesco Mambro non fossero i colpevoli dell’attentato.

Questa cultura politica, figlia di una complessità di pensiero, di letture profonde e di studi e ricerche culturali, è una delle migliori espressioni di un mondo costretto da tempi effimeri alla ricerca del consenso con post ad effetto e non con il duro lavoro di costruzione di impianti legislativi e programmatici.

Lo ricordiamo con una delle sue riflessioni più profonde:

“La tutela della libertà individuale e di gruppo contro il possibile arbitrio delle autorità è un tema fondante della destra”.

Fu allievo del filosofo Julius Evola. Vicino, nel MSI-DN, alle posizioni di Pino Rauti, nel 1991 fu però uno degli artefici del ritorno di Gianfranco Fini alla guida del partito, dopo la parentesi dello stesso Rauti. Negli anni settanta è stato dirigente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Il suo nome figura nell´elenco dei 50 estremisti di destra (tra cui spiccano i nomi di Mario Merlino e Adriano Tilgher), acquisito dalla magistratura, che il 16 aprile 1968 si imbarcarono per la Grecia dei colonnelli. Le finalità di tale viaggio restano ancor oggi oggetto di dibattito. E´ assodato però che a seguito di tale avvenimento, alcuni di loro entrano in gruppi anarchici e maoisti per fungere da infiltrati.[1][2]

È stato deputato, eletto nel collegio di Roma, nella IX, X, XI (1983–1994) e, dopo due mandati al Senato, nella XIV Legislatura (2001–2006).

Candidato alle elezioni europee del 1984 per le liste missine, è entrato al Parlamento europeo nel giugno 1988 subentrando a Pino Romualdi e ha aderito al gruppo delle Destre europee. Rassegnerà le dimissioni da parlamentare europeo nell’ottobre successivo, venendo sostituito da Marco Cellai.

È stato eletto al Senato della Repubblica nella XII e XIII legislatura, durante le quali è stato presidente del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale. Ha fatto parte della Direzione nazionale del partito.