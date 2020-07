Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, 31 anni, ex ferroviere, non è un film, piuttosto è un libro, un grande libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a Oppenau, punta una pistola ai poliziotti arrivati per arrestarlo, li disarma e si dà alla macchia, anzi: passa al bosco. Braccato da cani, droni ed elicotteri Rausch abita il profondo della Foresta Nera, porta con sé arco, frecce, pugnali, non riescono a prenderlo e così, tutta la teoria della letteratura, si svela nel ribelle. Non è insomma Hollywood, è Ernst Jünger: il Waldgänger. È l’addio al mondo, è il sì a se stesso.

