Il Sole 24 Ore con la Governance Poll ha stilato la classifica di gradimento dei sindaci italiani: la graduatoria premia i primi cittadini che hanno “affrontato in prima linea” l’emergenza: “Quando le difficoltà bussano alla porta di casa, gli italiani cercano le prime risposte dal sindaco. E lo premiano quando le risposte arrivano”.

Il balzo del sindaco Biondi

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha conquistato la 19ª posizione tra tutti i sindaci dei capoluoghi (di regione e provincia) d’Italia, unita al primato in Abruzzo. La classifica è stata redatta rapportando i voti ottenuti in sede di elezione e il gradimento dei cittadini nel 2020.

Biondi, con un 53,5% dei voti rispetto al 58,7% di gradimento nel 2020, fa un balzo di +5,2% che lo porta in testa ai sindaci abruzzesi. Ma non solo, come crescita di consenso in valore assoluto, L’Aquila si piazza al quarto posto a livello nazionale, solo dopo Bergamo, Genova e Venezia.

Il commento del primo cittadino

“Il risultato della classifica è gratificante perché per un sindaco è importante sapere che la comunità apprezza il suo operato e lo spirito di servizio con cui viene portato avanti quotidianamente. È una sfida continua, che comporta sacrifici anche di natura personale. La ricerca premia il lavoro di un’intera squadra, fatta di donne e uomini che da tre anni antepongono gli interessi degli aquilani sopra ogni cosa e che certamente continueranno a farlo anche in futuro, con sempre maggiore entusiasmo, impegno e profondo amore per questa terra”, spiega il sindaco Pierluigi Biondi.

Biondi è in Italia il sindaco di Fratelli d’Italia più apprezzato per la classifica del quotidiano di Confindustria, e conferma come il modello meloniano sia sempre di più legato alla buona amministrazione dei territori.

@barbadilloit