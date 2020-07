Il quarto numero della rivista bimestrale Il Guastatore si concentra sulla lotta per la tutela dell’ambiente, argomento dimenticato, con molta colpa, dalle formazioni culturali e politiche della destra, sia quella sociale che quella conservatrice.

Ad aprire il numero, dopo l’editoriale di Clemente Ultimo, sono i richiami a tre autori che in campo letterario, filosofico e medico hanno apportato enormi contributi nel corso dell’ultimo secolo. I premi Nobel Knut Hamsun e Konrad Lorenz e l’accademico Roger Scruton i cui pensieri sono riproposti sulle colonne della rivista, rispettivamente, da Giorgio Ballario, Luigi Iannone e Gennaro Malgieri.

Le tematiche ambientaliste vengono approfondite dal punto di vista energetico, interessante a tal proposito la visione sul nucleare di Mario D’Aniello, filosofico-pedagogista, con Elena Caracciolo che si occupa del paradigma ecologico in Gregory Batson e con le differenti visioni di Filippo Del Monte, per un nuovo sviluppo industriale, e Luca Bagatin, propenso al concetto di decrescita felice.

Concludono questa parte un estratto dell’ultimo libro di Francesco Giubilei Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori e il richiamo alla componente rautiana del Msi di Gherardo Marenghi.

Fulcro del numero il focus su Fare Verde. Cristina Di Giorgi ne ripercorre storia e lotte dedicandosi alla figura di Paolo Colli, lavoro completato dall’intervista sull’attualità che Francesco Greco, presidente nazionale dell’associazione, ha rilasciato al fondatore della rivista Luca Lezzi.

Nella seconda parte prosegue il dibattito sull’Europa, inaugurato nei numeri precedenti, con i contributi degli esponenti della Lega Antonio Maria Rinaldi e Vincenzo Sofo, oltre che di Mariangela Cirrincione.

In conclusione la rubrica del Cinema, stavolta dedicata alle serie-tv per il blocco che ha colpito le grandi sale, e l’aeropoesia di Guido Santulli che in perfetto stile futurista strizza l’occhio più a Stracittà che a Strapaese.

