Da inizio anno non è più disponibile in libreria l’edizione completa de “Il Signore degli Anelli”. Gli appassionati avranno seguito sulla stampa la diatriba tra la “storica” traduttrice, Vittoria Alliata di Villafranca e la casa editrice Giunti-Bompiani che sta pubblicando l’opera in una nuova traduzione (di cui ad oggi sono in commercio solo i primi 2 volumi). La nuova traduzione, curata da Ottavio Fatica, cambia la consolidata tradizione nominalistica del volume in ottica semplificatrice e normalizzatrice del portato mitologico. Da qui molte proteste dei tolkieniani…

Riceviamo da Adolfo Morganti e dagli amici delle Edizioni Il Cerchio di Rimini, la bella e confortante notizia della disponibilità dell’intera saga nella traduzione della Alliata (approvata a suo tempo dall’autore).

Per sostenere l’Editore il libro è acquistabile direttamente dalla casa editrice, seguendo le istruzioni indicate nel volantino.

Per info e ordini: info@ilcerchio.it

@barbadilloit