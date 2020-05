“De Luca, così non va”. Michele Latella, responsabile nazionale del dipartimento delle politiche agricole e forestali di Realtà Popolare, tuona contro il governatore della regione Campania, per “avere praticamente ridotta al 25 % l’indennità compensativa per le aziende agricole nelle zone montane”. Latella spiega: “In una fase difficile come questa è impensabile togliere una indennità vitale per le aziende che già sono considerate disagiate perché localizzate nelle zone montane e che, nonostante la crisi, hanno rispettato l’impegno di non fermare la catena agroalimentare”. Quindi concluso: “De Luca non può farci questo e perciò gli ho scritto proponendo anche soluzioni alternative”

