Dalla sindrome di Stoccolma a quella della Mecca

Non ho mai amato il magistrato Pier Luigi Vigna, fiorentino come me. Lo ritenevo uno di quei magistrati onesti ma dalle manette facili, troppo compresi dell’importanza delle loro funzioni: più poliziotto che giudice, per intendersi (ho sempre pensato che, se fossi stato pubblico ministero, avrei lasciato il compito di svolgere le indagini ai Carabinieri o alla Ps, salvo adempimenti imprescindibili, e sarei andato a giocare a tennis: quella dei Pm che indagano invece di limitarsi a effettuare controlli sulla correttezza delle indagini è una perversione tutta italiana: Simenon racconta le inchieste del commissario Maigret, non del giudice Dupont). La mia impressione però fu ribadita una trentina di anni fa quando, incaricato di un servizio sullo storico collegio della Querce, in cui aveva studiato tanta parte dei figli della buona società toscana, m’imbattei nel suo volto affrescato sul soffitto del salone d’onore, dove erano ritratti i “principi degli studi”, ovvero gli studenti che avevano superato la maturità col massimo dei voti. Ci sarà stato un centinaio di ritratti, ma in quel diciottenne occhialuto, con la faccia imbronciata, riconobbi di primo acchito l’allora magistrato e mi sovvenne il ritratto dello “sbirro” che Sciascia traccia nel Giorno della civetta: una persona che nasce tale, “come si nasce preti o cornuti”, e se gli capita di dover arrestare un amico non si perita, anzi lo fa con maggior soddisfazione. Forse sbagliavo, impressionato negativamente dal trattamento da lui riservato a persone che conosco e che stimo, fra cui un grande giornalista, divenuto poi direttore di un importante quotidiano, che – così mi disse – si vide minacciare l’arresto perché non voleva violare il segreto professionale. Dopo, Vigna assunse, per esempio nei confronti di Caselli, delle posizioni coraggiose, ma, come diceva Oscar Wilde, bisogna guardarsi dalla sostanza: è la prima impressione quella che conta.

Un grande merito, però, debbo riconoscerlo a Vigna: avere posto termine con un provvedimento draconiano ma efficace alla piaga dei rapimenti di persona, che afflisse l’Italia degli anni Settanta e Ottanta. Bloccando i beni dei parenti dei rapiti rese impossibile il pagamento del riscatto e tolse ossigeno a un’industria infame quanto lucrosa.

Per questo motivo, ogni volta che sento parlare dei successi dei nostri servizi segreti, che hanno ottenuto dietro riscatto la liberazione degli italiani rapiti all’estero, mi pongo da tempo un interrogativo: perché quello che lo Stato proibisce di fare ai privati, con i loro soldi, lo fa poi, con i soldi di tutti, per salvare i nostri connazionali finiti nei guai all’estero?

Oltre tutto, c’è il rischio che il pagamento del riscatto accresca i pericoli per gli italiani che lavorano e vivono, ai più diversi titoli, nelle regioni “calde” del globo. Non si rapisce una persona se non si sa che alle sue spalle c’è qualcuno pronto a pagare. E in questo caso quel “qualcuno” c’è: è Pantalone.

La conversione di Aisha

Quanto alla conversione di Silvia Romano all’Islam, non rinuncio a credere che continui a professarla per proteggere qualcuno che si trovi ancora nelle mani dei terroristi , e non per intimo convincimento. Certo, ci sono stati grandi convertiti alla religione musulmana, come quel René Guénon. Il suo saggio Le règne de la quantité et les signes des temps, che divorai a diciott’anni nell’edizione in francese del livre de poche perché la traduzione italiana costava troppo, è stato uno dei libri su cui ho imparato a pensare. Però Guénon si convertì per intima convinzione e non dopo essere stato rapito e detenuto per molti mesi. Su di lui non influì la sindrome di Stoccolma, o della Mecca.

Comunque, se la convinzione della Romano fosse sincera, spero che apprezzi almeno il fatto di essere cittadina di una nazione laica e tollerante, che non persegue chi cambia religione. I musulmani convertiti al cristianesimo nei paesi fondamentalisti islamici si chiamano apostati e pare non facciano una bella fine.

Ancora sanatorie dei migranti: andiamo verso una nuova Constitutio Antonina?

Le reazioni di alcune associazioni di immigrati già regolarizzati alla prospettata nuova sanatoria di stagionali mi fanno sorridere, perché mi ricordano il comportamento dei romani sui mezzi pubblici, ovviamente nell’era pre-covid. Nelle ore di punta c’era sempre chi si piazzava all’ingresso, bloccandolo, per evitare ad altra gente di salire, in modo da permettere a chi era già dentro di viaggiare un po’ meno scomodamente. I migranti regolarizzati sanno benissimo che i nuovi arrivati calmiereranno ulteriormente il mercato del lavoro, toglieranno loro opportunità e che i diritti acquisiti da loro dopo una lunga attesa e grandi sacrifici scemeranno di valore.

Ma al tempo stesso faremmo bene anche noi a pensare che, a furia di concedere diritti a chiunque entri in Italia, a furia di sanatorie ipocritamente definite regolarizzazioni, finiremo per svilire il valore della cittadinanza italiana. Lo stesso avvenne quando nel 212 d. C. Caracalla fece “cives romani” tutti gli abitanti dell’Impero che non fossero schiavi. Col risultato di trasformare anche coloro che fino ad allora erano stati liberi cittadini in sudditi dell’imperatore. E le differenze si presentarono in altra forma, con le distinzioni fra honestiores e humiliores.

Ordine dei Giornalisti o corpo delle Guardie Svizzere?

Inviato un messaggio di solidarietà ad Antonio Socci. Per un tweet al veleno contro il Papa ha perso l’incarico di direttore della Scuola di giornalismo di Perugia e l’Ordine dei Giornalisti ha aperto una procedura contro di lui.

Non entro nel merito di quello che ha scritto, che comunque non condivido, pur avendo manifestato, anche in questo sito, molte riserve su certe prese di posizione del pontefice. Oltre tutto sulla cautela nell’apertura al popolo delle messe sono d’accordo con Bergoglio.

Però le reazioni che ha suscitato la sua esternazione mi suscitano più d’una perplessità, anche perché ricordo che le espressioni spesso offensive della stampa laicista su Benedetto XVI (“un papa lezioso”, come lo definì Scalfari) rimasero senza conseguenze, come del resto era giusto.

Pare che l’incarico che Socci aveva alla Scuola di Perugia fosse in scadenza, ma, quanto all’intervento dell’Ordine dei Giornalisti, nutro qualche perplessità. Un tempo pensavo che funzione dell’Ordine fosse assicurare a quanti scrivono sui giornali la libertà d’espressione da ogni forma di censura e non di censurare quello che scrivono. Da qualche tempo avviene il contrario, con il pretesto del rispetto della deontologia professionale, concetto che può significare tutto e il contrario di tutto. A questo punto ci ridurremo a rimpiangere l’Ordine dei tempi del fascismo, nato per tenere sotto controllo la categoria, che però almeno riempiva i giornalisti di privilegi. Oggi l’Ordine pretende di sindacare i giudizi sul Papa, nemmeno fosse una succursale del comando delle Guardie Svizzere, e non è buono nemmeno ad assicurarci come un tempo gli sconti sui treni o le credenziali Alitalia.