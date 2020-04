Destre. Addio alla patriota e senatrice di Bolzano Adriana Pasquali, illustre avvocato

Pubblicato il 23 Aprile 2020 da Paolo Maldini Categorie : Politica

E’ venuta a mancare Adriana Pasquali, Senatrice di Alleanza Nazionale dal 1996 al 2001. Fu tra le protagoniste della storia recente dell’Alto Adige, avvocato penalista molto noto, dopo essersi laureata a pieni voti all’Università di Bologna, iniziò la professione giovanissima nello studio paterno assieme ai fratelli Alberto e Franco.

Fu la prima donna in provincia a esercitare la professione di avvocato e anche la prima donna ammessa a difendere in corte di Cassazione: era tra gli avvocati che parteciparono a rappresentare le parti civili nei vari processi di Milano contro i terroristi altoatesini degli anni sessanta. Assieme ai compianti avvocati Andrea Mitolo, Vincenzo Moccia e Dante Migliucci fu sempre al fianco dei ragazzi del Fronte della gioventù nei processi che li videro coinvolti in vari episodi di lotta politica perlopiù davanti alle scuole di Bolzano negli anni settanta.

Fu anche una combattiva Presidente dell’Ordine degli Avvocati e avversò con grande impegno il varo della norma di attuazione sulla giustizia. Fece notizia anche per il fatto che il suo fu il primo divorzio dell’Alto Adige.

Fu Presidente della Camera Penale di Bolzano per alcuni anni e dell’associazione Soroptimist.

Come senatrice svolse un’attività di primo piano nelle più importanti commissioni. Fu membro effettivo della Commissione Affari Costituzionali della quale divenne Vice Presidente. Partecipò anche alla Commisisone bicamerale per le riforme istituzionali durante il governo D’Alema ed in un altro paio di commissioni. Ritiratasi da tempo dalla politica attiva, non ha mai smesso di seguirla intervenendo spesso su temi locali sugli organi d’informazione. Da poco tempo aveva chiuso lo studio professionale.

@barbadilloit

Di Paolo Maldini