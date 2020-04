SerieTv. Hunters, lotta tra bene e male in chiave pulp

Pubblicato il 18 Aprile 2020 da Stefano Sacchetti

Frank Munsey, ex telegrafista e inventore delle riviste pulp, ha detto: “La vicenda è più importante della carta”. Con il termine pulp, comunemente, si intende “Romanzo popolare ricco di colpi di scena e di esibizioni esagerate di violenza e di sangue, con riferimento a una specifica linea della letteratura statunitense della fine del ventesimo secolo” concetto facilmente sovrapponibile alle serie tv. È il caso di Hunters, nuovo prodotto sfornato da Amazon Prime.

Il perno è la basica lotta del bene contro il male ripro dotta in chiave pulp, volutamente enfatizzato, dando corpo al sentimento di rivalsa tramite una squadra di irregolari, provenienti da subculture differenti, capitanata dal miliardario filantropo Mayer Offerman (i rimandi alla figura di Batman si presume siano volutamente intenzionali), interpretato da un Al Pacino in splendida forma. La squadra di cacciatori è gruppo difforme, spesso stonato, sgangherato, apparentemente mal assortito e composto da personaggi all’apparenza fuori da ogni tipo di linea, riottosi e spigolosi. L’obiettivo propulsivo che li amalgama è la caccia, spietata, efferata ai residui delle SS scappati dalla giustizia internazionale e rifugiatisi negli Stati Uniti con l’obiettivo di fondare nuove cellule allo scopo di prendere il potere e dare vita ad un quarto reich.

Una serie dai toni fumettistici che declina una Justice League senza costumi sgargianti, hard-boiled, i cui lati oscuro sono controbilanciati da picchi di humor nero. L’efferatezza portata all’estremo diventa un sintomo che trasforma le vittime in carnefici.

L’autore e ideatore, David Weil, ha raccolto l’aneddotica efferata conseguente alla tragedia dell’olocausto grazie alla trasmissione che spesso risulta efficace per consolidare e diffondere il patrimonio storico, i racconti della nonna, filtrati in ottica fumettistica, degna del miglior Alan Moore. Una serie che rende omaggio all’intrattenimento, punto cardine dell’industria culturale americana, sfruttando l’occasione per mettere a fuoco i passaggi di una storia scomoda la cui eco ha superato il limite temporale del 1945.

