Taccuino-Coronavirus/41. Se lavare le mani non fa andar via la paura

Pubblicato il 10 Aprile 2020 da Mariella Ceglie Categorie : Cronache

XXII giorno

Vorrei camminare sull’asfalto e non solo su pavimenti lucidi. Vorrei sentire il rumore delle ore e non solo quello del vento. Ora mi parla il gabbiano… siamo tutti gabbiani offesi in cerca di speranza. Non si tornerà mai più come prima. Vedo la gente impazzire. Sconnessa. Vedo un giorno uguale alla notte. La notte non si dorme più. Si cambia l’orario. Magari esistesse un modo per dormire e svegliarsi a giugno. Io avrei il coraggio di sottopormi a tale esperimento. Il governo ci dice pure cosa fare in casa. Allenatevi. Fate solidarietà. Lavate le mani spesso. Mangiate sano. Informatevi poco. È la dittatura. Siamo nella storia. Penso già ai visi dei bambini quando studieranno la pandemia. La verità. Esperimenti nei laboratori cinesi sfuggiti e dileguati. La sovranità gialla su quella degli altri popoli del mondo. Ho amici cinesi. Non ce l’ho con loro. Penso che ognuno debba stare a casa propria. La Cina ci ha reso fragili e solo loro possono trovare un antidoto. Il vaccino.

XXIII giorno

Nuova idea del Viminale. Un genitore può uscire con un minore. In forte contrasto con le norme anticovid direi! Io non ho né bimbi e né cane. Io resto a casa sempre. Caos totale.

XXIV giorno

Lieve aumento di contagi. L’Europa ci ha girato le spalle. Hong Kong è ritornata in quarantena. Panico totale. Gli ospedali sono pieni. Gente che muore in corsia. Altri in isolamento a casa. Conte ci chiede di continuare la quarantena. In altri termini siamo ancora alla prima fase. La seconda quella di contenimento e di convivenza col virus, pazzesco, deve ancora arrivare. Accidenti!, qui si salvi chi può. La gente impazza. Spero in un miracolo. Un vaccino al più presto. E lo vorrei italiano. Non mi fido dei cinesi. Non dicono la verità. Ho paura. Lavo tutto anche l’impossibile.

@barbadilloit

Di Mariella Ceglie