One Response to Coronavirus. Centro Sportivo Fiamma organizza raccolta generi alimentari e prima necessità

Coronavirus. Centro Sportivo Fiamma organizza raccolta generi alimentari e prima necessità

Pubblicato il 3 Aprile 2020 da Categorie : Cronache

“Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma, come ente assistenziale e di promozione sociale, valuta una priorità “l’emergenza sociale” data dalla mancanza di liquidità e di generi alimentari nel fragile tessuto sociale che caratterizza la provincia di Napoli e la regione Campania tutta”. Lo si legge in una nota in cui è stato annunciato l’avvio dell’iniziativa Sostegno Nazionale che: “prevede la raccolta di generi alimentari di prima necessità da redistribuire poi tramite la rete dei comuni (composta da volontari, operatori comunali, protezione civile)”.

L’appello a donare è aperto a tutti: “Per chi fosse lontano dai nostri Punti di Raccolta (la lista è disponibile sul nostro sito www.cnsfiammacampania.it/), può donare la propria parte di spesa con una donazione in denaro, per l’acquisto di tutto ciò che mancherà nelle raccolte, per pagare le spese e per l’ acquisto di mascherine che saranno distribuite poi dai comuni insieme alle derrate alimentari”. Sarà possibile, inoltre, donare denaro sul conto PayPal intestato al Cns Fiamma oppure farlo sul conto corrente IT39A0306909606100000163860 causale Emergenza Covid19