2 Responses to taccuino-Coronavirus/36. La parola “paese” è anaffettiva: riabilitiamo la “Nazione”

taccuino-Coronavirus/36. La parola “paese” è anaffettiva: riabilitiamo la “Nazione”

Pubblicato il 3 Aprile 2020 da Angelo Mellone Categorie : Cronache

Ma anziché mettere i 6×4 con su scritto ‘Siamo un grande paese’ non si sarebbe potuto scrivere ‘Siamo una grande nazione’?

‘Paese’ è un termine debole, debolissimo, burocratico, al paese ci sono i paesani e l’Italia non è un paese, è una nazione, ma questo termine è figlio di una lunga fase storica in cui il termine ‘nazione’ era bandito e i partiti e la cultura al governo preferivano usare questa parola per indicare un territorio con qualche confine da difendere e niente più.

‘Paese’ lo usa chi ha un rapporto anaffettivo o persino di rifiuto dell’Italia.

Io questa storia del ‘paese’ non la ho mai digerita. La nostra non è una identità paesana. È una identità nazionale. Non siamo una comunità paesana. Siamo una comunità nazionale.

Nazione.

Siamo una grande Nazione.

Ripeti con me.

@barbadilloit

Di Angelo Mellone