Taccuino-Coronavirus/26. La messa di Papa Francesco e la sacralità del tempio di Dio

Pubblicato il 28 Marzo 2020 da Roberta Di Casimirro Categorie : Cronache

Questa esperienza ci cambierà tutti in maniera irreversibile… finalmente abbiamo un Papa… questa sera ci ha regalato un’immagine potente… finalmente, è la prima da quando è stato nominato… secondo me è… sia chiaro… oggi ho visto per la prima volta in Papa Francesco, il Pontefice, in tutta la sua aurea sacra… la fede… la sacralità del tempio di Dio… con la complicità della pioggia romana… e confesso di essermi emozionata… e ho preso la benedizione di Dio… come un dono ineguagliabile… e poi il presidente Mattarella… che finalmente si è fatto interprete delle istanze della nazione raccogliendo anche i dubbi su questa Europa che non piace più a nessuno… la tragedia che stiamo vivendo mi ha reso fragile emotivamente… sapere di combattere tutti per la “vita” dei cittadini ci rende questo momento meno drammatico… e lì non ci possono essere visioni del mondo differenti… non ci può essere mediocrità politica e umana…

Il Papa ha assolto tutti… io no… non sono così buona… l’ecumenismo non mi appartiene… non mi riesce sempre di amare il mio prossimo… non ho così tanto amore… poco prima era arrivata la notizia che oggi quasi 1000 morti… e verrà il giorno in cui chiederemo conto di questo immane disastro…

Viva L’Italia

