Taccuino-Coronavirus/25. Nostalgia. Ovvero il terribile pensiero di non poter tornare a casa

Pubblicato il 27 Marzo 2020 da Giovanni Marinetti Categorie : Cronache

La luce della luna sul mare siciliano, si vedono pure le stelle. L’idea di sporcarmi la mano con lo zucchero del cannolo, il profumo del pane dei forni di Gela, perché il pane come lo fanno da noi non lo fanno da nessuna parte. Soffiare sull’arancina ancora calda. Il rumore della parlata della gente, che è teatro ed è casa. Questo mi manca.

L’idea di non poter tornare, questo è terribile: non avere nemmeno la libertà di pensarlo.

@barbadilloit

Di Giovanni Marinetti