Taccuino-Coronavirus/24. Dialogo commosso sulla Provvidenza di Manzoni con studenti di Brescia

Pubblicato il 26 Marzo 2020 da Luca Pesenti* Categorie : Cronache

Fai una lezione live di “Sistemi di welfare comparati” con gli studenti bresciani… vedi nei loro occhi lo sgomento ma anche la speranza che non muore… si parte a discutere di spesa pubblica, politiche neo keynesiane prossime venture, Mario Draghi e FInancial Times… e ti ritrovi alla fine a dialogare con loro di Promessi Sposi, Provvidenza, e di quel che l’istante chiede “con le nostre mani ma con la Sua forza”. Ed essere commossi e grati per il mestiere che il buon Dio ti ha chiamato a svolgere. Proprio ora. Anche così.

