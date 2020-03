Germania. Nuovo corso nella destra dell’Afd, si scioglie la corrente radicale “Der Fluegel”

La corrente più a destra di Alternativa per la Germania, l’Ala (“Der Fluegel”) si scioglie. Entro il 30 aprile cessa ogni attività. La decisione è stata comunicata dai leader dell’Ala Bjoern Hoecke e Andreas Kalbitz, presidenti di Afd in Turingia e Braneburgo. L’Ala era stata posta sotto osservazione come organizzazione di estrema destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV).

La nota

Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Hoecke e Kalbitz, presidenti di AfD in Turingia e Brandeburgo hanno quindi dichiarato: “Sollecitiamo tutti coloro che sentono di appartenere alla comunità a interrompere le loro attività nell’Ala il 30 aprile”. L’indicazione arriva per “non mettere a repentaglio il progetto di un’alternativa politica per la Germania. L’impegno politico continua e richiede tutta la nostra forza”.

