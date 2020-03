2 Responses to Taccuino-Coronavirus/20. Se “Ora” Lindo Ferretti è un elogio alla solitudine

Taccuino-Coronavirus/20. Se “Ora” Lindo Ferretti è un elogio alla solitudine

Pubblicato il 26 Marzo 2020 da fma Categorie : Cronache Musica

Giovanni Lindo Ferretti torna a fare sentire la propria voce e lo fa interpretando a suo modo le inquietudini connesse alla dramma del coronovirus. La geniale voce dei Cccp – Fedeli alla Linea, Csi e Pgr manda in rete “Ora”.

Un brano non esattamente nuovo, perché la musica è quella di “La lune du Prajou”, brano dell’album Ko de mondo (1994) dei Csi. Il testo invece è stato scritto ora e ha come tema la solitudine: ”connessi, tracciabili, asettici, comunichiamo solitudini, moleste e sovraesposte”. Però parla anche di ”un tempo ritrovato/ un tempo sconosciuto/ stagnante nel regno dell’accelerazione’’. Il videoclip è stato realizzato da Martina Chinca e pubblicato da No Music.

