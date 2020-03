One Response to Poesia-Coronavirus/2. Dal doloroso isolamento alle nuove visioni

Poesia-Coronavirus/2. Dal doloroso isolamento alle nuove visioni

Pubblicato il 21 Marzo 2020 da Augusta Montaruli Categorie : Cultura

”E la gente rimase a casa

e lesse libri e ascoltò

e si riposò e fece esercizi

e fece arte e giocò

e imparò nuovi modi di essere

e si fermò

e ascoltò più in profondità

qualcuno meditava

qualcuno pregava

qualcuno ballava

qualcuno incontrò la propria ombra

e la gente cominciò a pensare in modo differente

e la gente guarì.

E nell’assenza di gente che viveva

in modi ignoranti

pericolosi

senza senso e senza cuore,

anche la terra cominciò a guarire

e quando il pericolo finì

e la gente si ritrovò

si addolorarono per i morti

e fecero nuove scelte

e sognarono nuove visioni

e crearono nuovi modi di vivere

e guarirono completamente la terra

così come erano guariti loro”

L’ultimo di isolamento non può significare fine se vogliamo un nuovo inizio, un lavoro, una passeggiata solo per farla, un bacio, forse due, anzi tre. Senza contare.

Giorno dodicesimo. Poesia.

Di Augusta Montaruli