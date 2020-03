Taccuino-Coronavirus/5. Riscoprire il Sud (da riscattare) dopo la fuga disperata da Milano

Stanotte un’altra idiota corsa coi treni da Milano verso il sud. A voi che siete scappati: ora vi ficcate in casa e cercate di isolarvi pure dalle vostre famiglie. In più, una cosa potete farla quando finirà questo incubo: basta con questa idea per cui andare al Nord è figo, fare il cameriere a Milano è meglio che farlo in Sicilia, le università del nord “belle” e che schifo quelle del Sud. Nella disperazione siete tornati “a casa”. Ecco, siete voi la generazione che avrà la responsabilità del paese e soprattutto del Sud: lottate per la vostra “casa”, lottare per il lavoro al Sud, per università migliori e per le vostre famiglie. Dovrete riscattare la vostra coglionaggine di oggi.

