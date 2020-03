4 Responses to Taccuino-Cornavirus/2. Trump, gli anziani di Bergamo che ci lasciano e la cinica Lagarde

Taccuino-Cornavirus/2. Trump, gli anziani di Bergamo che ci lasciano e la cinica Lagarde

Pubblicato il 13 Marzo 2020

La giornata di ieri è stata complicata: ci stiamo abituando a questi arresti domiciliari e stiamo prendendo sempre maggiore consapevolezza della gravità di quella che ormai l’OMS ha definito “pandemia”.

Sembra di essere in un tipico filmone apocalittico di quelli che non guardo mai.

Anche in giro per il mondo pare che inizino ad accorgersi del guaio, ma tardano a reagire. Film già visto per noi, adesso anche Macron chiude le scuole rinunciando alla normalità sbandierata ieri. Gli USA, pare, abbiano avuto casi in giro per svariato tempo con morti attribuite ad altro. Trump era troppo impegnato a fare Trump.

Ieri mi ha molto impressionato l’intervista ad un medico dell’ospedale di Bergamo che si è molto commosso pensando a una generazione di anziani della sua città che ci sta lasciando.

La stessa commozione non la ha avuta la Lagarde che ieri ha fatto sprofondare i mercati annunciando le misure all’acqua fresca della BCE. S’è incazzato anche Mattarella, ma d’altra parte doveva succedere: ballano sulla fine del mondo anche perché non hanno ancora capito – le occasioni perse si contano col pallottoliere – che le istituzioni europee devono occuparsi di benessere e non di equilibrio finanziario, di persone e non di stati. Vedremo come finirà, oggi ci occupiamo ancora delle nostre mani secche. @barbadilloit

