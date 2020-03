Taccuino-Coronavirus/1. Libri in sacchetti di carta, come il pane. Letture anti-pandemia

Pubblicato il 13 Marzo 2020 da Augusta Montaruli Categorie : Cronache

Te li portano in un sacchetto di carta. Come il pane fresco. Ora che non possiamo passeggiare tra gli scaffali c’è uno strano gusto nella scelta di un titolo ma loro, le librerie indipendenti, sanno riportarti a quel momento. L’umanità e’ nella persona che ti risponde al telefono, si immedesima in te e sceglie orientandosi tra le tue spontanee dichiarazioni “sono in isolamento volontario, si ma tranquillo non ho sintomi” “Voglio qualcosa che mi faccia superare il pregiudizio” “ma la copertina di che colore e’?” “Ah, proprio così eh”

Tanto non si scappa.

Resto a casa. Cent’anni di solitudine.

@barbadilloit

Di Augusta Montaruli