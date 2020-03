Taccuino-Coronavirus/3. Riscoprire il valore dei prodotti della campagna genuina

Pubblicato il 15 Marzo 2020 da Augusta Montaruli Categorie : Cronache

Ripenso alle immagini del panico arrivate sul telefonino, le notti di carrelli ammassati davanti ai supermercati: plotoni in coda, assalti allo scaffale, tumulti alle casse, il duello del surgelato. Ma che ci importa dell’ultimo dei sofficini quando ora abbiamo fin troppo tempo per mordere una mela, pelare una patata, bollire la verdura del contadino. Se non possiamo andare in campagna sarà lei a venire da noi.

Restate a casa. Green revolution 🤙

@barbadilloit

Di Augusta Montaruli