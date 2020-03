Coronavirus. Contagiato in Iran il consigliere per gli Esteri della guida suprema Khamenei

Il coronavirus colpisce parlamentari e uomini di governo in tutto il mondo. L’ultima notizia riguarda la Repubblica islamica dell’Iran: Ali Akbar Velayati, consigliere della guida suprema Ali Khamenei per gli affari internazionali, è risultato positivo al virus ed è stato

posto in quarantena. Lo riferisce stasera l’agenzia Ilna. Velayati ha 74 anni: è un politico e medico conservatore iraniano. Velayati è professore alla Shahid Beheshti University of Medical Sciences, e capo del consiglio di fondazione e del consiglio di fondazione dell’Università islamica di Azad.

