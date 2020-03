Il caso (di G. Del Ninno). Il terrore del virus e il rischio di isolarsi nel silenzio dell’Ue

“In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste; vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro”.

Queste brano, tratto dal capitolo XXXI de “I promessi sposi”, si riferisce alla peste portata a Milano e dintorni nel 1630 dall’esercito imperiale, ai tempi dell’assedio di Casale, del Vicerè spagnolo, di Filippo IV e del cardinale Richelieu. E, come si vede, non mancano riferimenti “complottisti” – il “venefizio”, il “malefizio” – fatti circolare anche oggi, con le storie sul laboratorio di Wuhan, finanziato anche dai francesi, e non mancano, nel testo manzoniano, accenni al malumore popolare nei confronti degli invasori tedeschi e delle trame del re di Francia, visti come responsabili dell’epidemia.

Certo, il Covid19 non è il bacillo della peste, ma taluni aspetti nell’atteggiamento delle autorità e nelle reazioni di massa non sono troppo diversi da quelli di oggi, malgrado le enormi differenze fra la vita quotidiana di allora e quella nostra (una di queste, ad esempio, riguarda la velocità con la quale si diffondono le notizie – vere o false – e la platea, ormai estesa all’intero pianeta).

L’Italia dovrebbe avere memoria di altre epidemie, anche senza andare troppo lontano nel tempo: quella di poliomielite del 1952, quelle della “asiatica” del 1957, quella del colera del 1973; nessuna di queste però, e nemmeno quella pur così tacitamente mortifera delle influenze stagionali, ha seminato il panico sottile e le contromisure come il coronavirus.

Quello che non è riuscito al terrorismo islamista, insomma, sta riuscendo al Covid19: cambiare e mortificare il nostro stile di vita, le nostre abitudini. Scuole chiuse, voli bloccati, avvenimenti sportivi annullati, strade deserte, prossime, probabili chiusure o limitazioni per cinema, teatri, musei e discoteche, clausura generalizzata – specie per gli anziani – autoquarantene, corsa alle provviste, minacce ai forestieri sospettati d’essere untori, sospensione delle messe e porte chiuse delle chiese, delle quali erano state già svuotate le acquasantiere, divieto di abbracci e strette di mani…

A completare questo scenario quasi post-nucleare, si possono aggiungere le incertezze degli scienziati, le banali misure precauzionali indicate per decreto, in assenza di vaccini e terapie collaudate, il disorientamento della classe politica, sballottata fra allarmi e tentativi di minimizzare, contrasti fra poteri locali e autorità centrali. In estrema sintesi, tutto quello che caratterizza la nostra civiltà globale, tecnologica, prospera e, perché no, votata al piacere e ai consumi, viene sospeso per paura del contagio. Del nuovo virus poco si sa, se non la sua grande velocità di propagazione e la sua bassa mortalità; ma tanto è bastato a seminare il panico, forse soprattutto per le nefaste ricadute economiche (e anche qui, la paura principale è quella di dover essere costretti a un ridimensionamento del tenore di vita personale e familiare, più che quello di un declassamento dell’Italia nel contesto delle potenze).

Ora, le epidemie hanno segnato il cammino dell’umanità, e la presente non è certo la più letale, ma è la prima del mondo globalizzato, e la sua rapida diffusione planetaria richiama quelle dei flussi migratori e delle ondate finanziarie speculative. Per il momento, siamo nella fase delle “grida” manzoniane, con l’adozione di provvedimenti-tampone, mentre continua a latitare l’Europa – intesa come Unione – perfino sul “facile” terreno della solidarietà verbale: misure restrittive soprattutto per gli italiani delle zone “rosse” (ma nulla fu fatto nei confronti dei provenienti dal focolaio originario cinese) e addirittura satire transalpine di dubbio gusto e sospetti silenzi teutonici. Del resto, questo spirito egoistico dei singoli partner europei e dell’oligarchia di Bruxelles si era già palesato a più riprese con la “vexata quaestio” migratoria e si ripropone oggi nei confronti della Grecia, già dissanguata a suo tempo dalla “troika” e ora abbandonata alle pressioni e ai ricatti della Turchia di Erdogan, che le ha lanciato contro fiumane di poveri disgraziati siriani.

Staremo a monitorare il seguito: per ora, registriamo fra le note positive la bontà e la solidità del sistema sanitario, fondato su medici e paramedici di grande preparazione e abnegazione, e questo ad onta dei provvedimenti restrittivi imposti, una volta di più, dal potere congiunto Europa+Mercati, che comportarono adozione del numero chiuso per le facoltà di medicina e la chiusura di tanti ospedali. Anche in questo comparto, lontane assonanze col racconto manzoniano non mancano: allora mostrarono spirito di sacrificio soprattutto i religiosi responsabili dei lazzaretti, oggi tocca ai sacerdoti laici della scienza sul campo.

Da più parti, è stato detto che questa drammatica emergenza può rappresentare una sfida e un’occasione di rinnovamento sociale, economico, politico; a patto, aggiungiamo, di non ricadere negli egoismi personali e di gruppo, e negli isolamenti “strutturali”, come impongono le odierne strettoie (conference call, smart working e via inglesizzando).

