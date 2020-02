Medio Oriente. Papa Francesco: “Israele-Palestina: c’è il rischio di soluzioni non eque”

Papa Francesco interviene con forza per la pace nel Mediterraneo e in Medio Oriente, accendendo i riflettori sul dimenticato conflitto israelo-palestinese.

Il messaggio del pontefice

“Oggi l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente, sia in vari Stati del nord Africa, come pure tra diverse etnie o gruppi religiosi e confessionali; né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e, quindi, foriere di nuove crisi”. Lo ha affermato papa Francesco nel suo intervento nella Basilica di San Nicola, a Bari, a conclusione dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo.

