Il punto. Per non morire (a destra) “Fratelli di Reagan”

Pubblicato il 5 Febbraio 2020 da Giacomo Petrella Categorie : Corsivi Politica

Restiamo allegri. Poco pensosi. E non facciamoci prendere dalla corsa al citazionismo disperato come giovani traditi da una bella donna intelligente dal vestito importante. D’altro canto, diciamocelo chiaro, i tempi del “ma perché?” sono finiti nel 1995 a Fiuggi.

Si risponda piuttosto alla fondazione Burke e a Nazione Futura con un prosit, un bicchiere di vino rosso sangue, un Sangiovese o un Negramaro, tipico di quell’Italia strapaesana che fra Taranto, Napoli e Genova di londinismi ne capisce poco.

E non si tocchi il Papa di quel cattolicesimo che oggi non c’è più, nè lo scrittore delle campagne inglesi, così ricche e pulite rispetto al nostro meridione dolorante e ricolmo di eterna delusione strozzata nella gola levantina del mediterraneo loro, mare di Britannia.

Va bene tutto. Poiché la politica è soprattutto tattica e di cultura non si campa. Ma su Reagan urge chiarezza. Urge parlar chiaro, poiché Reagan puzza di antico lontano un miglio. Puzza di vecchiaia, di usurato e morte. Puzza di un modello economico drammatico che volle dire shock fiscale per pochi, doping del consumo, enorme deficit pubblico e la più grande spesa militare della storia degli Stati Uniti.

È questo che vogliamo per l’Italia? Per un paese che non investe e produce da più di dieci anni? Meno tasse al consumo è davvero la ricetta nuova? Di quale imperialismo saremmo i protettori?

Lancio un inconsapevole appello a tutti coloro che vogliono uscire dall’eterno 1995: restiamo allegri, strapaesani, sfacciati e italiani. Magari organizziamoci, facciamoci un fischio, vediamoci in una qualche strana parte di questo martoriato paese.

Non è detto che la Destra debba per forza essere questa roba qui: non è per forza detto che, dopo aver reso possibile il sogno di Tatarella di completare a destra l’arco liberale, oggi lo si debba ampliare globalmente plaudendo ai dazi anti-italiani dei padroni del vapore.

In alto i calici. Facciamoci un fischio.

@barbadilloit

Di Giacomo Petrella