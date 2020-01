2 Responses to Il fatto. Mihajlovic sta con Borgonzoni e Salvini, esplodono i commenti d’odio

Il fatto. Mihajlovic sta con Borgonzoni e Salvini, esplodono i commenti d’odio

Sinisa Mihajlovic sta con la Borgonzoni. Il tecnico del Bologna non glissa e rivendica l’amicizia col segretario della Lega Matteo Salvini dichiarandosi favorevole alla candidatura della senatrice alla guida della Regione Emilia Romagna. In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, Mihajlovic ha spiegato che di Salvini “mi piace la sua forza, è un combattente” e di non essere spinto a “spingere” la Borgonzoni per il gusto del cambiamento fine a se stesso: “Cambiare tanto per cambiare non serve, io posso solo dire che sono in Italia dal ’92 e che è come fosse diventato il mio Paese d’origine. Da allora, trovo l’Italia peggiorata”.

Salvini ha ringraziato Mihajlovic definendo la sua intervista “coraggiosa”. Anche la Borgonzoni si è dichiarata “onorata” delle parole pronunciate dall’allenatore del Bologna. Peccato che, in rete, siano subito fioriti commenti e parole d’odio nei confronti del tecnico “reo” di aver detto la sua sulla politica. Frasi sconnesse e cariche di odio che hanno affollato le tastiere degli odiatori di professione, che andrebbero condannati – in primo luogo – da sardine e sinistre che, da tempo, si son fatte alfieri della battaglia contro i cosiddetti “hater”.

