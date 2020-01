Politica. Arriva Il “Circolo Sorel”, magazine di alternativa al neoliberismo

Pubblicato il 20 Gennaio 2020 da Red Categorie : Cronache

Il Circolo SO.R.E.L. (Quaderni di SOcialità Responsabilità Economia Lavoro), intende offrire uno strumento trasversale per attualizzare i temi della partecipazione, del lavoro, della produzione e della democrazia diretta.

Nell’epoca del postmoderno, dove ogni fatto sociale pare cristallizzato nelle forme istituzionali dettate dall’ideologia neoliberista, si intende proporre un rinnovato impegno di ricerca, analisi, dibattito e mobilitazione territoriale finalizzato a sintetizzare una credibile alternativa ideale e programmatica.

Siamo infatti convinti che la spinta sovranista, se da un lato recuperi la Nazione come unico e provato spazio storico della democrazia, dall’altro risulti insufficiente per un fattivo compimento di essa. Ne sono una riprova non solo tutti gli indicatori economici, che raccontano di una democrazia più formale che sostanziale (regresso ottocentesco) anche in presenza di forti partiti sovranisti, ma soprattutto la totale assenza di attenzione istituzionale e mediatica sui cambiamenti sociali in atto.

Per SO.R.E.L. la Nazione non è solo una bandiera elettorale o una mera dinamica monetaria, ma può tornare ad essere quel mito mobilitante capace di elevare individuo e società verso rinnovate vette di civiltà, creando le condizioni per realizzare un più equo processo d’integrazione sociale, di crescita economica e di partecipazione.

D’altro canto la crisi politica e sociale ha spalancato una voragine sui grandi interrogativi creati dalle contraddizioni della prassi globalista: scompaginamento dei corpi intermedi, rivoluzione tecnologica, democrazia diretta, limite del consumo, creazione di nuova ricchezza, redistribuzione, decentramento, ambiente, infrastrutture. Tutto resta drammaticamente aperto all’orizzonte, nonché privo di qualsiasi risposta.

Per questo il tentativo ambizioso ma doveroso, di nuove sintesi, nuove mobilitazioni nella certezza di un impegno civile ormai non rimandabile.

SO.RE.L. sarà:

Un magazine online di analisi dei temi economici e sociali.

Un quotidiano on-line di notizie flash economiche e sindacali.

Una rete territoriale che organizzi attività correlate e funga da megafono delle questioni particolari e delle realtà locali.

Una piccola realtà editoriale per stampare la sintesi del lavoro quotidiano.

Comitato promotore: Mario Bozzi Sentieri, Francesco Carlesi, Mario De Fazio, Francesco Guarente, Luca Lezzi, Giacomo Petrella, Ettore Rivabella, Clemente Ultimo.

Direttore editoriale: Giacomo Petrella

Direttore responsabile: Mario Bozzi Sentieri

Sito WWW.CIRCOLOSOREL.IT Per info: info@circolosorel.it

Di Red