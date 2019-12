8 Responses to Politica (di G. Del Ninno). Se la piazza delle Sardine testimonia la sofferenza della democrazia rappresentativa

Politica (di G. Del Ninno). Se la piazza delle Sardine testimonia la sofferenza della democrazia rappresentativa

Pubblicato il 16 Dicembre 2019 da Giuseppe Del Ninno Categorie : Politica

Piazze gremite. Folate di entusiasmo. Spontaneismo. Antipolitica che si aggruma nel “partito dell’astensione”. Paradossi (soltanto italiani?): da noi, nel nome del “nuovo”, si rispolverano antichi principi (la Costituzione) e bandiere (Bella Ciao) e si accolgono reduci (l’ANPI e gli anziani protagonisti dei “girotondi”). Risposte a un malessere diffuso?

Da sempre e dovunque, le piazze si riempiono per protestare o – più raramente – per sostenere qualcuno o qualcosa che si teme di perdere (accadde per De Gaulle, accadde per i 40.000 della FIAT). Oggi le piazze “per” si mobilitano quasi esclusivamente per invocare la salvaguardia dell’ambiente (si vedano i “friday for future”); quanto alla protesta, snoccioliamo, così, alla rinfusa, Tienanmen e le “primavere arabe”, i “gilets gialli”, gli “indignati” e i meet up grillini, le adunate CGIL (celebre anche per efficacia, quella di Cofferati contro il governo Berlusconi) e quelle del centrodestra, dal “family day” a quella recente, marca “Salvini-Meloni”. Per tacere delle numerose piazze delle più diversificate proteste nelle ultime settimane, da Santiago del Cile a Barcellona, da Beirut a Hong Kong.

Le piazze contro il Palazzo, si dice, specie quando la mobilitazione parte dal basso e appare spontanea, oggi soprattutto sull’onda del tam tam virtuale eppure così reale. Non è fuor di luogo, a proposito di valutazione delle quantità, ricordare che le decine o centinaia di migliaia di partecipanti rappresentano in ogni caso esigue cifre, rispetto ai milioni di elettori, senza dimenticare la lezione di Gustave Le Bon, che ne “La psicologia delle folle” sottolineava il carattere emotivo e dunque transeunte di tali mobilitazioni.

Pur divisi sulle valutazioni nel merito delle adunate sardiniste, gli osservatori sembrano tutti d’accordo nel giudicare positivamente l’impegno pacifico di questi piazzaioli che hanno scelto per sé la metafora e il nome di un pesce umile e destinato alle fauci dei più grossi. I più vedono in queste piazze non solo l’antidoto per l’indifferenza o la delusione che sfociano nell’astensionismo, ma anche il contravveleno idoneo a depotenziare il populismo ritenuto tossico. Altri da un lato contestano la novità – che novità sarebbe il mondo di “Bella ciao”? – dall’altro rilevano la vacuità e genericità delle istanze avanzate (ma non mancano i rilievi e le accuse di scarsa “democraticità”, come quello che punta il dito contro la pretesa di negare al nemico politico il diritto ad essere ascoltato).

Sotto un altro profilo, queste piazze ripropongono il discrimine “destra/sinistra”: da un lato elogio della Resistenza, dell’uguaglianza, dell’accoglienza; dall’altro, esigenza di rivisitare la storia recente sulla base di una memoria condivisa; valorizzazione delle specificità di ogni genere; tutela delle identità e, dunque, dei confini. Naturalmente, non mancano le eccezioni: c’è chi, proclamandosi “di destra”, leva un (immotivato) peana pro-sardine e chi, come Barbara Spinelli sul “Fatto Quotidiano”, da sinistra nota l’astrattezza delle parole d’ordine sardinesche e ne lamenta la lontananza dai problemi reali del paese: “Le sardine non conoscono le bassezze della disperazione, della rivolta contro disuguaglianze sociali e povertà. Si sentono di sinistra perché si preoccupano del clima, ma i precursori in questo campo sono Grillo e 5Stelle”.

Noi ci sentiamo più vicini alle analisi formulate da Alessandro Campi sul “Messaggero” e da Marco Tarchi, in un’intervista rilasciata al “Giornale”, e a queste rimandiamo. Qui vorremmo limitarci a un paio di considerazioni: raramente, questi moti spontanei sono riusciti nell’intento di cambiare le cose, aldilà di sporadici successi apparenti. La Cina non è cambiata, nella sua struttura autocratica, dopo Tienanmen; le “primavere arabe” non hanno portato non diremo il benessere, ma una parvenza di democrazia in quei disgraziati paesi; i catalani stanno ancora sognando la loro indipendenza da Madrid; perfino i “gilets gialli” hanno dovuto rinunciare alle dimissioni di Macron e alle sostanziali modifiche delle leggi contestate. Di più: le masse mobilitate dalla CGIL a difesa dell’articolo 18 e dell’intoccabilità delle norme pensionistiche, sono rimaste inerti di fronte all’abolizione del primo e alle penalizzanti riforme delle seconde.

E allora? Il fatto è che, malgrado “la ribellione delle masse”, protagoniste della storia continuano ad essere le personalità “forti” e le élites: per restare alla nostra storia, il Risorgimento e la stessa Resistenza furono opera di pochi, di fronte all’inerzia di molti. Piuttosto, queste piazze colme di sardine – “in genere, le sardine stanno amichevolmente strette quando sono inscatolate”, ricorda la già citata Barbara Spinelli – rappresentano un ulteriore segnale di sofferenza della democrazia rappresentativa e del sistema dei Partiti, non a caso oscillanti tra una sorridente e forse preoccupata afasia e un ipocrita e altrettanto preoccupato giudizio di rigetto pseudo-simpatizzante.

La prepolitica – e le sardine ne sono una pura espressione – non può sostituirsi alla politica: al massimo, le sue ragioni possono essere temporaneamente inglobate in slogan elettorali, ma la realtà del governo è altra cosa. E’ bene che i nostri politici se ne ricordino.

Di Giuseppe Del Ninno