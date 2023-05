Apre le porte a tutti il 3° Alterfestival – Antidoti contro il pensiero unico -Cerea (VR), 26-28 maggio 2023

In una stagione d’importanza epocale per il nostro futuro di italiani e di europei apre le porte a tutti i cittadini interessati a capire le ragioni del presente e cosa ci attende in futuro la Terza edizione di Alterfestival – Antidoti contro il pensiero unico, che come sempre si terrà a Cerea (VR) nella cornice del Parco di Villa Bresciani, dal 26 al 28 maggio prossimi.

La manifestazione è organizzata da Identità Europea, in collaborazione con il Comune di Cerea e Area Exp, con il Patrocinio della Regione Veneto, e vedrà alternarsi per tre giorni giornalisti, studiosi, ricercatori, politici, uomini di cultura direttamente impegnati nella riscoperta di un Pensiero critico che liberi tutti dal peso opprimente di ogni propaganda e doni gli strumenti per comprendere non solo cosa sta accadendo, ma soprattutto cosa potrà accadere nei prossimi mesi, cruciali per tutti gli Europei.

L’ingresso è libero e gratuito, con esposizioni di testi, riviste e attività per famiglie e bambini.

“Alterfestival ha l’obiettivo di diventare sempre di più un’occasione di approfondimento, per dare voce a pensieri anche controcorrenti, in grado di generare riflessioni su quello che sta accadendo nel nostro Paese e nel mondo – afferma il sindaco della Città di Cerea Marco Franzoni -. Tutto questo è reso possibile grazie alla presenza di molti intellettuali, storici, scrittori e professori, autori, capaci con i loro interventi di stimolare un confronto critico e veramente libero, lontano dal pensiero unico spesso imposto dalla nostra società e dai media”. Il vicesindaco con delega alla Cultura Cristina Morandi aggiunge: “Alterfestival si pone, insomma, come un’occasione per i cittadini di guardare oltre alle visioni omologate, per spingerci a riflettere e a crescere come cittadini”.

