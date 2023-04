Dai 65 anni in su, un regista viene assicurato per un suo nuovo film solo se un altro regista è già sotto contratto, pronto a sostituirlo all’occorrenza. Anche per questa ragione Nanni Moretti (1953) gira sempre meno: un film a quinquennio, lo dice lui stesso. Il suo ritorno sullo schermo avviene con Il sol dell’avvenire, che ha patito di questi e altri ostacoli (nella trama vi si allude).

Per l’ennesima volta nella storia del cinema, un regista stenta a girare il film cui tiene di più. Lo comincia, ma non riesce a finirlo. Attorno a lui, la moglie è diventata produttrice di un film altrui, opposto al suo come stile; la figlia ventenne si rivela, oltre che compositrice di musica, gerontofila a vocazione diplomatica (con l’ambasciatore polacco a Roma).

Sotto i colpi di un passato che quasi più nessuno condivide con lui, Giovanni si abbandona – su pressioni di attori invadenti – non ai rigori della coerenza, ma ai fantasmi trotzkista di un eurocomunismo ante litteram, immaginato non nel 1976 sotto Berlinguer, ma nel 1956 sotto Togliatti, al momento dell’invasione dell’Ungheria.