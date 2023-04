Tutto il nucleo di Azione Universitaria UniMc esprime la sua più profonda gratitudine nei confronti degli studenti che hanno scelto di sostenere e votare la lista di AU alle elezioni universitarie del 29 e 30 marzo.

Dopo poco più di due anni dal ritorno negli organi dell’Ateneo dei rappresentanti di AU, il gruppo esce da questa competizione elettorale consolidato e pronto ad affrontare il prossimo mandato, che vede eletti al CDS, al Dipartimento Giurisprudenza e al Consiglio del corso di laurea in Giurisprudenza con Philipp Sandroni, al Dipartimento di Studi Umanistici con Maria Delfina Gentili e al Dipartimento di Economia, al Consiglio del corso di studio della classe di Scienze economiche-aziendali e Finanza con Gemma Acciarresi.

“È stata una campagna elettorale intensa ed emozionante, in cui ognuno di noi ha dato il massimo, confrontandosi ogni giorno con gli altri studenti dell’Ateneo e con i componenti delle altre liste, con le quali nel complesso c’è stato un clima di correttezza e distensione. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro, di come il gruppo si stia strutturando e non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso di rappresentanza, con coerenza, costanza e concretezza, sempre dalla parte degli studenti. Ancora grazie ai nostri elettori per averci dato la loro fiducia e a tutti coloro che in ogni modo hanno contribuito a questo risultato; in modo particolare, ringraziamo la grande comunità politica di Azione Universitaria, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno”, questo quanto dichiara Maria Delfina Gentili, coordinatrice del nucleo di Azione Universitaria Unimc.

@barbadilloit