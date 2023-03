L’11 Marzo, a Roma presso la libreria Horafelix in Via Reggio Emilia 89, dalle 17 si terrà il secondo incontro promosso da Kulturaeuropa su “Europa, Accelerazione, Potenza 2.0”.

“A quasi un anno da quell’iniziativa , molti sono stati i cambiamenti sullo scenario nazionale ed internazionale, ma a parte l’analisi contingente che comunque deve fare necessariamente i conti con le conseguenze per l’Europa dell’aggressione russa all’Ucraina, i tre temi che iniziammo a declinare un anno fa, rimangono di stretta attualità e soprattutto richiedono delle risposte da mettere in pratica”. Così in una nota: “Sull’Europa, vorremmo sottolineare la necessità di sviluppare un’ipotesi di ragionamento sulla prospettiva di Stato federale che possa dare un impulso alla costruzione dell’Europa politica, analizzare in che direzione sta andando il sistema del welfare europeo e su questo capire come il tema della Partecipazione dei lavoratori possa incidere nel governo di un moderno sistema economico e sociale alle prese con l’Intelligenza Artificiale ed i processi di digitalizzazione del lavoro post-pandemia”.

E ancora: “Un altro asse portante di ragionamento è l’Accelerazione: come riuscire a colmare il divario sempre crescente tra dominio della Tecnica e rappresentanza politica e dei corpi intermedi, questi ultimi sempre più privati di un canale di rappresentanza classica, visti i tassi di astensione elettorale ormai diffusi in Italia ed in Europa e la disaffezione verso i partiti”.