Le tette di Rihanna incinta, rivestite di lucido latex rosso fiamma, trionfano in prima pagina sull’Evening Standard del 13 febbraio 2023, sopra di lei il titolo a caratteri cubitali “UK ready to down China spy balloons”. “A ridaje!” I Brits suonano la tromba, muoiono dalla voglia di riacquistare smalto, anche se qui si tratta solo di palloni. Il loro Dna non mente, devono pur ritagliarsi un ruolo nel dopo Brexit. Gli ex padroni dell’impero fremono e dopo aver aperto all’invio di armi pesanti all’Ucraina, dicono la loro sui balloons. A proposito degli oggetti volanti che oggi vanno per la maggiore: per celia li chiamerò balloni. Un misto di beffa, burla, boiata, ball e pallone. I balloni hanno rubato la scena e le prime pagine dei media, sono motivo di nuovo attrito fra le nazioni, ce ne sono in giro uno sproposito. Le mini mongolfiere hanno diversi scopi: divertono i bambini, fanno sognare mondi migliori, rilevano le condizioni atmosferiche, infine spiano sorvolando depositi di armi atomiche, raccogliendo dati utili a guidare missili balistici (pare).

I balloni 007 fanno arrabbiare chi li rilascia se vengono abbattuti, e pure chi li abbatte, perché violano lo spazio aereo nazionale, e poi bisogna pagare un botto di quattrini per i caccia militari che devono sparargli contro missili, senza parlare delle spese di recupero in mare per verificare se erano davvero balloni spia. Stanno diventando un incubo, perché gli spioni volanti vagano incontrollabili, sorvolando, i birichini, luoghi sensibili, come depositi di armi e munizioni, zone off limits per motivi di sicurezza nazionale, mercati delle pulci e ambasciate. Gli Usa fanno il tiro al piccione-ballone e poi mettono in guardia la Cina che nega e si inalbera, sostenendo l’innocuità dei suoi balloni meteo. La cosa non è da prendere alla leggera. L’articolo di Caroline Graham su The Mail on Sunday del 12 febbraio 2023 titola: “Us plane shoots down a third mystery object – over Canada” e nell’articolo: “Il primo ministro canadese ha ordinato a un aereo da guerra americano di abbattere un oggetto non identificato smarrito nello spazio aereo canadese – appena 24 ore dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro oggetto misterioso sopra l’Alaska… Biden, rimproverato per il suo ritardo, ha ordinato di sparare a un misterioso oggetto volante “delle dimensioni di un’auto” vicino a Dead Horse Alaska. L’oggetto è stato abbattuto da un F-22 utilizzando un missile AIM-9X Sidewinder. Testimoni oculari hanno detto che si è frantumato in mille pezzi…La Cina ha condannato l’abbattimento, sostenendo che si trattava semplicemente di un dispositivo di monitoraggio meteorologico allontanatosi dalla rotta…”. Vero? Falso?

Phil Stewart su Metro del 15 febbraio: “I militari americani trovano un sensore spia nel pallone abbattuto…” e, nello stesso articolo: “Il portavoce cinese Wang Wenbin ha affermato che palloni statunitensi “hanno volato in tutto il mondo e sono entrati illegalmente negli spazi aerei della Cina e di altri paesi almeno dieci volte da maggio 2022. Gli Usa negano di far volare palloni spia sulla Cina.” Se a occuparsi della faccenda è anche The Economist del 09 febbraio, che titola “Occhio per occhio?”, allora la cosa è seria: “(…) Molto dipenderà da ciò che i funzionari americani impareranno dai detriti e da ciò che decideranno di rivelare. Lo scopo preciso del pallone cinese che ha attraversato l’America, interrompendo una breve distensione nella relazione bilaterale più importante del mondo, deve ancora essere dimostrato. Ma dagli Usa potrebbero presto emergere risposte preoccupanti. I subacquei della Marina americana hanno già iniziato a recuperarne i detriti… Secondo i funzionari americani il pallone faceva parte di una flotta che raccoglieva informazioni in tutto il mondo,” cosa se ne facessero i cinesi puoi immaginarlo…

Ma perché sono così importanti? Ce lo spiega Charlie Tuna Moore, un pilota di F-16 in pensione, ex vice capo del Cyber ​​Command Usa: “il pallone ad alta quota ha potenzialmente la capacità di acquisire immagini ad alta risoluzione, dispone di sensori che consentono di ascoltare conversazioni o capire come i sistemi d’armamento americani comunicano fra loro” (dal Financial Times del 18 febbraio).

“Eppure la Cina afferma che il pallone stava monitorando il tempo ed è volato fuori rotta… L’America ha reagito in modo eccessivo e ha violato la prassi internazionale…secondo i cinesi. Alla domanda se la Cina avesse chiesto la restituzione dei detriti, un portavoce ha detto: “Il dirigibile non appartiene agli Stati Uniti, appartiene alla Cina…” per la serie: “anche se ce l’avete rotto vogliamo indietro i cocci”. I palloni cinesi possono raccogliere molti dati utilizzabili per aiutare o guidare le armi, tra cui la traccia di missili balistici e ipersonici…”

Nuray Bulbul sull’Evening Standard del 13 febbraio 2023: “La Cina potrebbe aver lanciato palloni spia sulla Gran Bretagna, ha detto un ministro. La notizia arriva dopo i timori per simili minacce alla sicurezza negli USA. I suoi militari hanno abbattuto quattro oggetti volanti nell’ultima settimana. Il ministro dei trasporti britannico Richard Holden ha sottolineato che la Cina è uno “stato ostile” e che il Regno Unito deve essere “fermo” nella sua risposta a Pechino.

Alla domanda se la Cina possa aver effettuato missioni di spionaggio nel Regno Unito, Holden ha detto a Sky News: “È possibile e ritengo probabile che ci siano persone del governo cinese che si comportano in modo ostile. Il governo è preoccupato per quello che sta succedendo”.

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha ordinato una revisione della sicurezza in seguito agli incidenti negli Stati Uniti.

I caccia militari statunitensi domenica hanno abbattuto un oggetto ottagonale sopra il lago Huron, ha detto il Pentagono. Questo è stato l’ultimo incidente da quando un sospetto pallone di sorveglianza cinese ha messo in allerta le forze di sicurezza nordamericane. Il pallone ha le dimensioni di tre autobus ed è entrato per la prima volta nello spazio aereo statunitense vicino all’Alaska…” Tornando all’articolo che affianca le tette di Rihanna: Rishi Sunak ha avvertito che il Regno Unito possiede aerei da combattimento pronti per essere lanciati in pochi minuti per abbattere palloni spia cinesi qualora sorvolassero il paese. Il primo ministro ha chiarito che il Regno Unito non tollererebbe tali missioni di spionaggio… “Abbiamo qualcosa chiamato Quick Reaction Alert Force che coinvolge aerei Typhoon pronti a intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul nostro spazio aereo…” Come dire “ Noi siamo pronti, non mandateci i vostri balloni, se no….boom!” Queste notizie o bene o male le conosci.

Meno noto è che proprio i Brits hanno sorvolato lo spazio aereo cinese con un ballone spia, fatto in casa, facendolo transitare sulla loro ambasciata di Londra. È arrivata anche una pattuglia della polizia che ha bonariamente consigliato ai due buontemponi di piantarla lì. E il ballone burla spia, indesiderato dal personale dell’ambasciata cinese è stato bucato all’istante senza impiegare missili. E a casa nostra? Sul Colosseo attualmente non si avvistano spy balloons. Si vede che non possediamo dati sensibili…

P.S. L’allerta si diffonde. Il sospetto che anche la più innocua mini mongolfiera per ragazzi ospiti un apparato spia dilaga. Torneranno i cieli innocenti?

