Cassandra – La mia patria fu il vento (edizioni La Matrice), opera prima di Stefania Lupelli, giovane docente di italiano nelle scuole medie e superiori, è un poema in settenari sciolti che si svolge con la tecnica del monologo ed è strutturato in tre parti, ciascuna di dieci stanze. Il titolo è desunto da un bel verso che troviamo nella prima parte. E quel vento, che fa da patria, pare alludere tanto all’imperscrutabilità dello spirito che soffia dovunque vuole quanto alla precarietà di un’esistenza senza radici.

Affiorano qua e là nel poema reminiscenze di Leopardi e del secondo Pavese, poeti entrambi prediletti dalla Lupelli:

«Scendi, placida notte,

Notte triste d’inganni

Cala nel tuo silenzio».

«Non accade mai nulla

E, se qualcosa accade,

Accade nel dolore.

Come vecchi relitti

Naufragheremo, tutti

Su delle coste vuote».

Il monologo è ambientato di notte. E non è un caso. La notte infatti è un simbolo ambivalente, non è solo il tempo del sonno ristoratore, la madre dei sogni e dei piaceri amorosi, il lato inconscio e femminile della personalità, ma anche l’assenza del divino, il caos, il buio dell’anima e della civiltà. «Quale notte ci tiene / Svegli invano di notte?», scrive in ordine chiastico la poetessa. E più in là aggiunge: «Resta la lunga notte / Che stiamo attraversando».

Ma chi è la protagonista del poemetto della Lupelli? In primo luogo una donna angosciata, che ha oscillato a lungo tra Dioniso e Apollo, tra istinto e ragione, e che ha perduto la fede pervenendo ad una filosofia relativista, se non nichilista.

«Fui tutto, adesso vuoto:

Restano le macerie,

La resa e poco altro».

Questa donna, a ben guardare, rappresenta il dramma dell’umanità d’oggi: dopo aver vissuto in una felice comunione coi processi naturali simboleggiati dal dio Dioniso («Ero l’onda del mare / Che crolla sulla spiaggia / Cambiavo forme e voce»), scopre che questa comunione si è interrotta:

«Ma adesso il mondo tace:

Risuona la tua eco,

Ma tu non ci sei più.

Solco le valli, sola,

Cerco i tuoi passi, stanca,

Ma tu non ci sei più.

Muore nell’uomo il dio

E noi restiamo soli».

Soltanto nella terza parte del poema apprendiamo che questa donna ha un nome: è anche la Cassandra del mito. Il mito si sovrappone al presente e si fa palese il dramma della sacerdotessa di Apollo che per non aver ceduto al dio, che le aveva donato il dono della profezia, è condannata a non essere creduta:

«Chi sono io? Cassandra,

Questo il mio nome.

– Non mi crede nessuno,

Mai. Non mi crederanno».

La Cassandra della Lupelli è una moderna eroina, che vive nell’angoscia ed accetta il nichilismo dei nostri tempi come destino, senza intravedere alcuna via d’uscita e ne trae lucidamente le conseguenze:

«Non spetta a noi cambiare

La sorte che ci tocca.

Muti. Siamo pedine

Del caso che governa».

«Sapere e non sapere

Sono la stessa cosa.

Non muterà la sorte

Se il mondo non mi ascolta:

Ma il mondo non mi ascolta,

Non muterà la sorte.

La Città brucerà.

L’uomo distrugge l’uomo –

Si compie ogni destino

Si svuota la parola –

E si distrugge l’uomo».

Nell’equivalenza tra «sapere e non sapere» di fronte all’impossibilità di cambiare gli eventi è il relativismo a trionfare e nel relativismo verità e menzogna alla fine si equivalgono. Mentre in quella «città che brucerà» non può non cogliersi un riflesso della grave crisi ambientale che la civiltà industriale ha prodotto. Cassandra finisce allora per essere il profeta inascoltato dei nostri tempi, l’ecologista, che grida agli uomini del proprio tempo: come potete non vedere quello che sta accadendo al nostro mondo? Come potete essere così ciechi da non vedere che stiamo andando incontro alla fine di questa civiltà?