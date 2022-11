Jordan Bardella è stato eletto questo sabato presidente del Rassemblement national. Ad annunciarlo l’uscente Marine Le Pen, al congresso del partito a Parigi. Il giovane esponente della destra transalpina si è imposto infatti sul sindaco di Perpignan ed ex compagno di Marine Louis Aliot con quasi l’85% dei voti.

Per la prima volta in cinquant’anni di storia, alla guida del partito non ci sarà il cognome Le Pen.

Ventisettenne, di origini italiane, l’europarlamentare Bardella già nel settembre 2021 aveva acquisito il ruolo di presidente ad interim del Rn. “Sarò dove il paese avrà bisogno di me […] Dopo undici anni, è sano lasciare il posto”, ha detto Marine Le Pen , che nel 2011 era stata designata alla presidenza con il 67,65% contro Bruno Gollnisch e che dopo il successo alle legislative di giugno della sua formazione politica aveva espresso la volontà di dedicarsi all’ampio gruppo di deputati ottenuto nell’Assemblea nazionale.

@barbadilloit