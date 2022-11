Perché rileggere Tolkien oggi? Perché rileggerlo per intero, pubblicamente, coinvolgendo giovani e giovanissimi, utilizzando le piattaforme web, come Zoom, Meet e Skype? Perché un libro fantastico, di oltre mille pagine, da rileggere la sera insieme agli studenti e agli ex studenti?

Perché non farlo, mi sono domandato, e perché non farlo subito.

Perché non rischiare, non osare, non investire con forza sulle nuove generazioni, tanto criticate, troppo spesso umiliate e quasi sempre non capite, soprattutto dopo l’ultimo anno passato?

Esperti di tutti i generi hanno parlato di loro, chiunque li ha analizzati e giudicati, riportando squallidi paragoni con il passato e con realtà lontane, ma pochi, pochissimi adulti, compresi professori e presidi, hanno provato a tracciare una possibile strada da fornire loro. Sono stati abbandonati dalla scuola e dalla società. E di questo fatto, gravissimo, dobbiamo prenderne atto e assumercene la responsabilità, se vogliamo provare a riguadagnare la loro fiducia.

Come fare e con quali mezzi riportare i ragazzi delle nostre scuole su un binario di equilibrio, è compito però del singolo professore, poiché non è un’operazione che si può pianificare a tavolino.

I ragazzi sono stanchi, spenti, amorfi e schiavi degli schermi. Lo ripetono tutti e lo ammettono loro stessi, ma apparentemente non esiste via d’uscita, poiché risulta essere l’unica direzione per la nostra società e di conseguenza per la nostra scuola.

Da umile professore di lettere di una scuola professionale di una città di provincia ho visto chiudersi l’ultimo libro e constatato la vittoria assoluta del mondo del web e degli schermi, per colpa o per merito, questo sta alla propria personale interpretazione, della Dad, la “famigerata” didattica a distanza.

Ma perché, ho pensato, non reagire e non rovesciare il problema e trasformarlo in un punto di forza, per riportare i giovani alla bellezza della semplicità, all’adrenalina dei grandi sogni e al sano timore del futuro? Perché non sfruttare le tanto citate piattaforme web, che hanno sì salvato la scuola in un momento drammatico, ma le hanno anche radicalmente cambiate e allontanate forse dai veri bisogni degli studenti della nostra epoca?

Perché non sfruttarle per riportare i giovani alla cultura vera e all’amore per essa?