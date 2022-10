Londra – Elogio ai media britannici che non esitano a fare le pulci nemmeno al futuro premier. Era il 22 ottobre e pare trascorso un secolo quando il quotidiano The Guardian titolava: “Dibattito degli elettori sul tema: e se Rishi Sunak fosse troppo ricco per diventare primo ministro.”

Con una casa per il fine settimana che sfoggia una piscina da £ 400.000 e una spa, l’ex cancelliere “follemente ricco” sta dividendo l’opinione pubblica.” Della serie: ma un Creso di tal fatta che c’azzecca con i poveracci Brits che non arrivano a fine mese, riducono cibo e non accendono i thermo per risparmiare? Continua Rupert Neate, Wealth correspondent nel suo articolo su The Guardian: “Se Rishi Sunak diventa primo ministro, sarà la prima volta nella storia che gli occupanti del numero 10 di Downing Street saranno più ricchi del monarca di Buckingham Palace, in un momento in cui milioni di britannici sono alle prese con una crisi micidiale sul costo della vita.

Lui e sua moglie, Akshata Murty, possiedono una fortuna complessiva di circa 730 milioni di sterline, circa il doppio della ricchezza stimata tra i 300 e i 350 milioni di sterline di re Carlo III e della regina consorte Camilla.

All’inizio di quest’anno è diventato, secondo una classifica stilata dal Sunday Times, il primo politico più ricco del Regno Unito, rivaleggiando col monarca inglese in termini di numero di residenze ufficiali.

L’ex cancelliere Sunak possiede un portafoglio di proprietà sparse in tutto il mondo del valore di oltre 15 milioni di sterline.

Sunak, sua moglie e le due figlie, Krishna e Anoushka, trascorrono la maggior parte della settimana nella loro casa scuderia con cinque camere da letto a ovest di Londra, che secondo le stime degli agenti immobiliari vale più di 7 milioni di sterline.” Te penserai: Ma che c’entra la sua ricchezza con il nuovo incarico? Se riesce a raddrizzare la barca lo lascino governare, ritornare allo spettinato sociopatico BoJo sarebbe pura follia.

Continua The Guardian: “Nei fine settimana la famiglia si ritira in una casa padronale in stile georgiano nel pittoresco villaggio di Kirby Sigston nel North Yorkshire. La villa, acquistata per 1,5 milioni di sterline nel 2015, ora vale più di 2 milioni di sterline ed è stata trasformata in una sorta di buen ritiro, dotata di una piscina coperta da 400.000 sterline, una palestra, uno studio per yoga e anche vasca idromassaggio e campo da tennis. Oltre alla villa dello Yorkshire e alla scuderia di Kensington, i Sunak posseggono un appartamento in Old Brompton Road a ovest di Londra e un attico sulla spiaggia di Santa Monica in California, del valore di 5,5 milioni di sterline, che il curatore della proprietà descrive come paradisiaco, da cui si godono “viste mozzafiato sulle montagne di Santa Monica” e dove “ti svegli al suono delle onde che si infrangono contro la riva”. Il giornale The Guardian spiega anche che per riscaldare la piscina di 12 per 5 metri, potrebbe costare più di £ 14.000 all’anno, ossia quasi sei volte la bolletta energetica di una famiglia media inglese. Quella fortuna da nababbo e la goffaggine di Sunak nell’ostentarla inducono alcune persone a chiedersi: e se fosse troppo ricco per capire le lotte quotidiane della gente?

“Ashley Blakely, cameriera e coordinatrice dell’Assemblea del popolo di Darlington, ha detto che la irritava il fatto che Sunak avesse così tanti soldi da buttare per riscaldare la sua piscina e organizzare feste quando ci sono genitori single, pensionati e famiglie lavoratrici che si congeleranno questo inverno.” Mentre Ashley Blakely ha detto: “Tutto ciò che aveva previsto è praticamente accaduto…Ha avvertito che i tagli alle tasse avrebbero condotto a un aumento delle aliquote. Penso che… farà un buon lavoro.”

Ms Carrick, che ha incontrato Sunak diverse volte, dice di lui: “un ragazzo adorabile che ha fatto molto per la gente e le imprese locali.” Alla domanda sulla sua ricchezza, risponde: “In questo mondo ci sono persone con soldi e persone senza. Non puoi andargli contro per questo, ma puoi chiedere di gestire un governo capace di prendersi cura delle persone”. Ms Carrick ha poi aggiunto di essere preoccupata per il fatto che il governo non abbia fatto abbastanza per le persone che stanno lottando con la crisi del costo della vita e le bollette energetiche. “Per quanto si sostenga che tutti insieme siamo coinvolti, non lo siamo affatto…Abbiamo persone per la strada che pensano al modo con cui provare a superare l’inverno”. Rachael Maskell, parlamentare laburista, afferma senza peli sulla lingua che “Rishi Sunak vive su un altro pianeta”. Mentre l’opinione dello stesso interessato rimarca: “Non penso che agli elettori importi che io indossi un abito Henry Herbert su misura da £ 3.500 o che calzi mocassini Prada mentre sono in tournée in un cantiere durante la campagna elettorale…I valori sono ciò che conta, quelli sono importanti, ciò che che indosso è irrilevante per tutto questo.”

Qualche altra nota: Prima di entrare in politica ha operato in Goldman Sachs e poi ha fondato una società di hedge fund (Theleme Parners) e una di investimenti (Catamaran Ventures). Nel 2015 è stato eletto deputato per la prima volta, rieletto, ha sostenuto l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Scrive RSI NEWS: “Cancelliere dello Scacchiere a soli 39 anni, Sunak punta inizialmente sul rigore nei conti pubblici, non senza qualche criticato incremento di tasse durante la pandemia; ma lancia pure un popolare piano di maxi sussidi pubblici per sostenere i lavoratori dell’isola nel pieno dell’emergenza Covid. Ora ci riprova presentandosi in veste di unificatore e di figura “competente”. Un bagaglio da mettere alle spalle, se possibile, mentre per Rishi Sunak inizia l’avventura più attesa. E al contempo – tra crisi interna, internazionale e di partito – la sfida più difficile.