Non si fa un bambino per poi abbandonarlo: con le parole pronunciate dal detective Soo-jin, le uniche pronunciate nei primi minuti del film, emerge chiaramente il pensiero di Hirokazu Kore-eda, regista giapponese i cui film sono incentrati prevalentemente sui rapporti familiari. La sinossi della trama è abbastanza semplice: So-young, giovane prostituta, abbandona presso una chiesa il figlio che verrà preso da Sang-hyeon, con il supporto di Dong-soo che vi ci lavora, per rivenderlo sul mercato delle adozioni illegali; nessuno dei protagonisti è al corrente che il bambino, Woo-sung, è stato in realtà deposto nella baby-box dal detective Soo-jin che sta indagando su questi traffici. L’indagine è il collante che tiene insieme tutti i fili narrativi di un film che ruota attorno al tema della genitorialità sviluppando la dialettica tra la condizione di genitore e quella di prole tenendo ben presente la questione economica sottostante.

