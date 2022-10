Comincia un nuovo corso per la Lucana film commission. Al vertice della Fondazione che ha il compito di promuovere opere cinematografiche, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata, Angelo Mellone, giornalista, scrittore e vicedirettore del Daytime Rai, nominato dal Consiglio della stessa fondazione. La giornalista ed autrice Gina Margherita Romaniello e lo scrittore, regista e foto reporter Riccardo Romani, invece, sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione. Entrambi con una lunga esperienza professionale nel settore del cinema e della promozione turistica attraverso le loro produzioni, hanno accolto con entusiasmo la nomina.

“Assumo questo importante incarico nella nuova Lucana Film Commission – ha commentato Romaniello – con gioia ed emozione, ma anche con la consapevolezza della grande sfida che ci attende. Ringrazio il Presidente della Regione, Vito Bardi, per aver creduto in me e nel lavoro che da oltre vent’anni svolgo adoperandomi per promuovere e valorizzare la nostra Regione, anche attraverso il cinema che ho sempre ritenuto un vero trasformatore per incrementare la riconoscibilità e l’attrattività della nostra Basilicata e per formare e valorizzare le professionalità locali. Sono pronta – ha continuato – ad intraprendere questo nuovo cammino insieme al presidente Mellone e gli altri consiglieri della LFC”.

“Ho tanta voglia di venire al più presto in Basilicata – ha dichiarato Romani – un luogo con potenzialità pazzesche. Si tratta di un incarico che mi fa sentire il peso e la responsabilità perché è una cosa nuova, ma la sfida è avvincente. Tanti i progetti in cantiere e le idee e spero di dare il mio contributo alla Basilicata perché è un posto davvero magico che ti riserva tante scoperte”.

Redazione Redazione su Barbadillo.it