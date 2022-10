Si è svolta a Roma presso il White Rabbit la terza Assemblea Nazionale di M.I.O. Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

In apertura il segretario nazionale uscente Ferdinando Parisella ha detto “Il primo pensiero è ringraziare il Presidente uscente Paolo Bianchini, per il lavoro svolto in questi anni”.

I lavori sono proseguiti esaminando i 12 punti all’ordine del giorno.

Al termine del dibattito che ne è seguito, si è votato per il rinnovo dell’intero Consiglio di Presidenza e tracciato il futuro dell’associazione.

Raniero Albanesi è stato eletto Presidente. Federica Cecchi vicepresidente responsabile imprenditoria femminile, Andrea Sinico vicepresidente responsabile imprenditoria giovanile, Mirko Zuffi vicepresidente responsabile comunicazione, Ferdinando Parisella segretario nazionale, Matteo Cervini direttore generale.

“Dopo oltre due anni e mezzo di lotte, proposte ai ministeri competenti- dice il neo presidente Albanesi-iniziative in tutte le regioni italiane, il focus di MIO Italia era, resterà, l’interesse per l’azienda dell’Associato e lavorando in quest’ottica, abbiamo stabilito degli obiettivi a medio e lungo termine da raggiungere insieme ai territori, raccogliendo tutti quei servizi necessari per gestire al meglio le attività degli associati”. Continua Albanesi “Partiremo dal lavoro, fino ai corsi di formazione, alle consulenze legali ed amministrative, passando per i servizi più semplici adatti ad ogni attività”.

Prosegue il segretario nazionale Ferdinando Parisella “Certi che la nuova organizzazione, realizzerà passo passo tutti i progetti in essere. Siamo lieti di comunicare che tra le nuove nomine è stata portata nuova linfa a questa grande comunità. Siamo fermamente convinti che sarà ancora più interessante il lavoro che svolgeremo insieme a tutti gli associati-conclude Parisella-la partecipazione e la responsabilità diffusa sarà sempre più centrale per il consolidamento del Movimento”.