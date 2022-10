Fisiognomica, per dirla con Franco Battiato. Una stampa, una figura secondo il canone meridionale ma senza perdere tempo coi luoghi comuni tanto cari alle professoresse col cerchietto bisognose di esorcismi ideologici, il karma di Ignazio La Russa – oggi presidente del Senato – è facile da indovinare. Lo disse lui stesso: “Se solo avesse allungato la frenata, la cicogna, invece che farmi nascere in Sicilia mi avrebbe trovato culla in Maghreb”. E infatti – evviva – è lui: il Feroce Saracino. Felice, appunto, come un Saladino

Pietrangelo Buttafuoco Pietrangelo Buttafuoco su Barbadillo.it