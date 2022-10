La leggenda di Diabolik compie sessant’anni e per celebrarlo è uscito, per i tipi di Graphe edizioni, un libro agile e preciso di Aldo Della Vecchia (Diabolik, dietro la maschera. Indagine sul Re del Terrore, 102 pag. 9 euro). Che, in esergo, spiega il successo (non solo) del Re del Terrore con una frase che Dino Buzzati rivolgeva alla moglie ogni qual volta era alle prese con un libro troppo pedante e noioso: “Dài, passami Diabolik”.

Il libro di Della Vecchia è un prezioso bignami che consente al profano di farsi un’idea sull’immortalità di Diabolik e sulla personalità delle sue creatrici, le sorelle Angela e Luciana Giussani: due donne modernissime, coraggiose e capaci di rivoluzionare, per sempre, il fumetto italiano. Il Re del Terrore è al di là del bene e del male, fissa lui una gerarchia di valori che condivide con Eva Kant, più che un companion (come Robin per Batman, per capirsi) un’eroina che unendosi a Diabolik si completa e lo completa, giungendo entrambi a perfezionarsi proprio in quanto coppia. Ma nel gioco delle coppie, c’è pure Ginko e la sua Altea. Il nemico e la di lui compagna. Ma, a voler essere davvero precisi, se un’altra coppia cerchiamo, ebbene va rintracciata anche in quella che Ginko forma con Diabolik: il contrario che definisce entrambi, una lotta inesauribile all’interno della quale l’uno trova nell’altro il senso stesso della sua esistenza. Un po’ come accade, nel fumetto giapponese, tra Lupin III e l’ispettore Zenigata.

Il merito di Della Vecchia sta anche nel tratteggio di una storia socio-culturale del pop italiano. Che si interseca, inevitabilmente, con l’epopea fumettistica di Diabolik. Dalle “copie” al cinema, dalla letteratura al trash, dalla cronaca al bigottismo ciclico che nutre la bassa propaganda politica. Siamo sempre gli stessi, in fondo: circondati da un mondo che ci piace poco perché, come i libri odiati da Buzzati, ci annoia in quanto si prende estremamente sul serio. E allora, in fondo, tutti tifiamo per Diabolik, spiazzante, cattivissimo, geniale. Ma umano, troppo umano.