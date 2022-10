Non un articolo. Piuttosto un dispaccio. Che non c’è tempo. Si va di fretta. Basta coi pensieri pensosi. Confessione: quando leggevo Tolkien le parti su Frodo le saltavo. Due palle. Questo pietoso cristiano senza slanci. E anche un poco classista, povero Samvise. Che se non fosse stato per lui…

Ecco, la destra della Meloni oggi al Governo corre questo rischio: rassomigliare ad un Frodo triste, apatico, snob, che scala il suo Golgota per portare con fatica e debitorio senso del dovere, il temibile e fascinoso anello del potere. Ma a chi? Beh, a Sauron. Si, perché di Samvise a tirare la carretta verso il Monte Fato in Compagnia, francamente, ne vedo pochi.

Tattica. Tanta tattica. Come Almirante. Come Fini. Una vittoria di una tattica perfetta. Onore al merito. Strategia? Qui le note dolenti: Washington, Dem e NeoCon inclusi, Visegrad, la NATO. L’Occidente. Appunto, per quel che mi riguarda, Sauron.

La sensazione è che Giorgia Meloni abbia una sola carta vincente: portare l’anello, la croce, il peso, per due lunghissimi anni. Anni di lacrime e sangue. Per poi guardare verso est all’alba di novembre 24 e sperare che dalle colline cosparse di cadaveri di inflazione e recessione, spunti un redivivo Donald Trump a salvare noi, Giustizia e Libertà. Almeno da questa parte della cortina.

Una sola carta. Poco probabile, conoscendo il livello di menzogna e disperazione a cui è giunto l’apparato Usa. Un azzardo che rischia di spazzare via il tessuto produttivo del paese ed il futuro della destra italiana. Il tutto mentre un pezzo di mondo combatte, qui ed ora, per creare quel mondo multipolare immaginato per tanti anni alla luce della fiaccola.

Dice bene chi quando ravvisa in questa situazione geopolitica il rischio per la Meloni di diventare a breve la Tsipras della destra italiana.