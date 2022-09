Sarò breve. Perché condivido quasi integralmente le osservazioni di due intellettuali di spessore, Gianfranco De Turris e Mario Bozzi Sentieri , sulla schiacciante affermazione di Giorgia Meloni alle politiche. Ha centrato in pieno Bozzi Sentieri: la vittoria della Meloni ha segnato una “svolta epocale”. La conosco da anni, quando militava nelle organizzazioni giovanili. Misurata, preparata (la definivano una “secchiona”), coraggiosa, sempre sorridente e conciliante, rispetto a tanti altri, pronti anche alla rissa pur di affermare le proprie vedute. Da sempre ho avuto fiducia nelle sue doti, aveva nel sangue la Politica, con la P maiuscola. Non ha mai chiesto favori, privilegi, scorciatoie. Non ha avuto padrini. La sua cosiddetta “carriera” l ‘ ha costruita sul territorio, non nel palazzo del potere. Non é stato facile, per lei, perché donna, in un partito dove il maschilismo la faceva da padrone. Non si offendano gli amici di Fratelli d’ Italia, se affermo che si deve soprattutto a Giorgia il recente successo elettorale. Riconosco che tutti, tranne qualche eccezione, hanno lavorato sodo, ossia sul territorio, sempre a contatto con la gente. Avendo però come punto di riferimento la loro leader, un esempio di coerenza e di sacrificio.

Sottolineo due sue affermazioni recenti. La prima. Ha dedicato questa vittoria a tutti coloro che, avendo fatto parte della comunità di destra, non ci sono più perché hanno seminato, si sono battuti affinché la Fiamma, simbolo del Msi, continuasse ad esistere. Ed ha subito ricevuto il ringraziamento di Antonella Mattei, una superstite del rogo di Primavalle dove due suoi fratelli, uno di appena sette anni, vennero bruciati vivi dai comunisti. La Fiamma infatti, nonostante le farneticazioni dei fabbricanti di menzogne ( tra cui i giornalisti della Stampa, di Repubblica e del Corriere della Sera) , non é stata tolta dal simbolo di Fratelli d’ Italia.

La seconda. Ora é il tempo della responsabilità. Bene ha fatto a consigliare di non abbandonarsi a festeggiamenti od altro. Da questo momento il centrodestra, in primis Fratelli d’ Italia, deve governare tutto il Paese. Deve essere il governo di tutti gli italiani.

