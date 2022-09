Domenica 18 settembre, nello splendido scenario della Corte dei Brut (Via Campi Leone, Gavirate, VA), si terrà un evento interamente dedicato a Julius Evola, il cui titolo, Ricognizioni, riprende quello dell’ultima opera pubblicata in vita dal filosofo, mentre il sottotitolo ne evoca la vita plurale – come i vari ambiti a cui si dedicò –, irriducibile alle facili etichette e ai cliché tanto cari al giornalismo culturale patrio. Il quale, anche di recente, ha dato il meglio di sé nelle polemiche seguite alla mostra evoliana tenutasi al Mart di Rovereto.

Agli interventi di Gianfranco de Turris, Luca Siniscalco, Giorgio Calcara, Andrea Scarabelli, Giovanni Sessa e Guido Andrea Pautasso seguirà l’ascolto di una registrazione inedita di Julius Evola, realizzata da de Turris e Sebastiano Fusco nel 1973, dedicata all’iniziazione e alla sopravvivenza della Tradizione nel mondo moderno.

Sarà presente anche un banchetto librario, con testi rari pubblicati dalla Fondazione Julius Evola e non solo.

L’evento, che inizierà alle h. 17.00, sarà seguito da una cena alla Corte dei Brut, durante la quale sarà possibile continuare il discorso avviato durante la conferenza e fare il punto sullo stato delle ricerche sul filosofo romano. Per partecipare a questa cena è necessario prenotare al 345/2577078.

Per informazioni: redazione@fondazionejuliusevola.it; 3427589758

