Come osserva il sociologo Frank Furedi, è sempre più frequente nella società occidentale l’incoraggiamento a vedersi come fragili e insicuri, a considerare la propria vulnerabilità come una caratteristica psicologica di profonda umanitá e ad esternare pertanto pubblicamente la propria fragilità interiore, come una stimmate propria a tanti. Con l’ingresso di un modello antropologico plasmato da una sfilza di reality e talk show, sempre più spesso assistiamo all’ esibizione -da parte di politici e di uomini e donne delle istituzioni- della propria umana debolezza. Questo nuovo conformismo emotivo è per Furedi una forma di gestione della società , un “governo delle anime” più sottile e pervasivo di quanto le religioni e le ideologie del passato siano mai riuscite ad attuare. L’esibita fragilità emotiva del personaggio politico (non più personalità politica, come nota Mario Tronti) è la valvola di decompressione delle tensioni sociali e di disinnesco dei possibili conflitti, azzittisce le voci critiche e bagna le polveri alle istanze di ribellione, ridefinendo le questioni pubbliche come problemi privati dell’individuo.

Il caso Sanna Marin è da manuale.