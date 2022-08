Qui ad Heliopolis sono giunte alcune notizie sulle elezioni italiane. Ha molto colpito l’uso del termine “responsabile” o “responsabilità”. Tutti i vostri leader si affannano nel dichiararsi come i più responsabili. Soprattutto nei confronti della questione debito pubblico ed alleanza atlantica.

Ecco qui da noi si fa un po’ fatica a comprendere questo uso della responsabilità. Avessimo il vostro rapporto debito/pil, il nostro Primo Comandante, in accordo con il Senato ed i Tribuni, si dichiarerebbe per l’appunto responsabile, ossia pronto a dare risposte. Quelle risposte sarebbero razionali e convincenti: non ci sarebbe bisogno di artifici retorici, di code in fila per donare oro alla patria, o patrimoniali a confini aperti, più semplicemente ognuno ad Heliopolis farebbe ciò che è giusto per la libertà della propria città.

La sensazione, dunque, amici immemori di stare là in mezzo al Mediterraneo, nel pieno rigonfiare magmatico di nuovo imperi fatti di forza reale, è che i vostri leader usino un termine del tutto sbagliato. Non responsabili, quanto piuttosto garanti.

Il garante è colui che dà assicurazione del mantenimento di un impegno siglato da altri. Non c’è alcuna risposta, alcuna responsabilità, nessun piano di uscita dalla vostra condizione debitoria; anzi, avreste già da tempo dovuto capire come questo ruolo di garanzia assomigli piuttosto a quello, un poco macabro e totalitario, del bravo kapò.

Non vi invidiamo, dunque. Ma ci rammarichiamo. Tutte le istituzioni che reggono Heliopolis le abbiamo abilmente copiate dalla vostra storia antica. La nostra libertà, insomma, la dobbiamo alla vostra più radicale identità. Vi siamo debitori. Nel senso più bello, nobile e profondo del termine.