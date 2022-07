Solo e soltanto questione d’angolatura. Da un lato si vede, dall’altro no. Mettere tra parentesi i curdi – felicitarsi dell’accordo ritrovato con Erdogan per Svezia e Finlandia nella Nato – è né più né meno che mettere tra parentesi gli ucraini. La questione di Kiev per Putin è speculare alla questione del Kurdistan per la Turchia. Solo il cinismo della politica può cincischiare di retorica in retorica sui destini dei popoli. E non scorgere – non voler vedere – il doppio peso e la doppia misura di chi soccombe tra le due parentesi. Né più né meno che quello a suo tempo fatto dalle nazioni della Lega Araba, più che consapevoli di abbandonare al peggiore dei destini i palestinesi. Messi tra parentesi in eterno, tra robuste parentesi graffe di filo spinato.

Pietrangelo Buttafuoco Pietrangelo Buttafuoco su Barbadillo.it